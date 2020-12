Dakar Classic, una aventura excepcional

Sergi Mejías » 12 de diciembre, 2020

Unidos por el mismo sentimiento: las ganas de correr el Dakar. Son pura ilusión. No hay otra manera de entender el proyecto de Clàssics Competició. De un equipo que disputará la próxima edición del Dakar en el formato Dakar Classic, una nueva categoría introducida por la ASO, los organizadores del mítico rally. Porque la 43º edición del Dakar se volverá a celebrar del 3 al 15 de enero en Arabia Saudí. Pero para muchos participantes no será una edición más. Será la primera ocasión en la que los vehículos clásicos, que en su día participaron en el Dakar africano en los años 80 y 90, vuelvan a la competición en esta mítica prueba pero bajo un formato de regularidad.

Aquí entra en escena el equipo Clàssics Competició, una formación que destila ilusión, sentimiento y mucha pasión, la misma que rezuman Pere Maimi y Andreu Vidal, los impulsores del proyecto. Porque para unos como Enric Conti, Francesc Guillem, Baldiri Olivé y Pere Maimi significará el regreso a esta emblemática competición. Para otros como Andreu Vidal, Alexandre Rabell, Juan Llopis y Miquel Angel Boet será su debut. Pero todos comparten la misma ilusión. Unos lo harán con uno de los dos Range Rover de 1980 y 1991 y otros con un camión Mercedes Unimog de 1986. “Nuestra meta es poder finalizar el rally e intentarnos clasificar lo mejor posible ya que la experiencia acumulada en las participaciones anteriores, sobre todo en el apartado de mecánica hacen del equipo el punto fuerte en la fiabilidad de los coches”, apunta Vidal. La realidad es que corren para ganar el Dakar Classic aunque nunca lo reconocerán en público.

Al volante del primer Range Rover está Vidal como piloto y Maimí como copiloto con sus 14 participaciones previas en el Dakar como garantía. El segundo Range Rover será pilotado por Joan Llopis en su primera aventura dakariana y copilotado por Francesc Guillem, quien aporta experiencia en el Dakar al equipo. El Mercedes Unimog lo lleva Miquel Angel Boet con Àlex Rabell como copiloto – dos veteranos de la competición off-road y expertos mecánicos – y participará en carrera en la categoría de camiones, haciendo a la vez de asistencia de los dos Range Rover del equipo que tiene a Enric Conti como Team Manager y a Baldiri Olivé como pieza clave en la organización de este Clàssics Competició.

Toda historia tiene un inicio. Y la de este equipo se remonta a una de las tantas veces que Maimí, Vidal y compañía se veían y se decían “tenemos que volver al Dakar”. Pero algo cambió este año. “Vimos las imágenes de Arabia Saudí y fue definitivo”, explica Conti y añade que “nos mueve la pasión por el motor pero sobre todo por el desierto. El desierto atrapa. A veces te lo hace pasar realmente mal, pero atrapa”. Igual de claro lo tenía Alexandre, el más joven del equipo de 41 años de edad: “Cuando Pere me dijo ‘este año me voy al Dakar’ le dije ‘yo quiero venir”. Ni se lo pensó este mecánico de Girona con una amplia experiencia en este tipo de pruebas.

La verdad es que verlos juntos durante la presentación del equipo en la sede de Aigües Minerals de Vilajoïga fue toda una revelación, el momento de entender cómo un sentimiento une, empuja y hace superar todos los obstáculos para conseguir su objetivo: correr el Dakar. Jeddah les espera. Del 3 al 15 de enero de 2021 en Arabia Saudí. Allí empezará a hacerse realidad su sueño, como el de muchos, como el de pilotos como Joan Pedrero que correrá con Rieju, también marca gerundense. Pero esta ya es otra historia.

