¿Dónde está mi coche? 5 apps para encontrarlo

Marina Baranova » 20 de septiembre, 2020

Aparcar el coche es una tarea que en algunas ocasiones puede convertirse en un problema, sobre todo si has estado durante mucho tiempo buscando sitio y posteriormente al volver a recoger tu vehículo no recuerdas exactamente dónde lo has estacionado. Así que si alguna vez te has preguntado ¿dónde está mi coche?, a continuación te indicamos cinco aplicaciones móviles que te ayudarán a encontrarlo de forma fácil y rápida.

Google Maps

En un artículo anterior ya te contamos cómo recordar dónde has aparcado el coche con Google Maps. No obstante, al tratarse de una de las apps más completas y utilizadas por los conductores/as, no podía quedarse fuera de este ranking. Google Maps cuenta con un sinfín de funcionalidades y su mayor ventaja es que la mayoría de los terminales ya disponen de serie de esta app, de modo que no es necesario realizar ninguna descarga.

Entre sus herramientas, Google Maps cuenta con una opción que te permite recordar dónde has aparcado el coche. Al bajar de tu vehículo tan sólo debes entrar en la aplicación y pulsar sobre el punto azul que verás en la pantalla y que indica tu localización actual. Acto seguido, se abrirá un menú de opciones en el que encontrarás la opción ‘Guardar ubicación del coche aparcado’. Una vez guardado, a tu vuelta podrás localizar tu vehículo fácilmente mediante GPS.

Parkify

La aplicación móvil Parkify detecta de forma automática tu posición. Sin embargo, para poder localizar tu vehículo deberás tener instalado un dispositivo manos libre en el coche, puesto que esta app emplea la tecnología Bluetooth para señalar el punto exacto en el que tu coche y tu teléfono móvil han dejado de estar vinculados, es decir, el momento en el que has bajado del coche. Cuando esto sucede, Parkify guarda la ubicación del vehículo de manera automática para que puedas acceder a ella más tarde sin necesidad de entrar en la app.

Encuentra el coche aparcado

La finalidad de esta aplicación móvil es la de encontrar dónde has aparcado el coche, tal como indica su nombre. A través de la tecnología GPS y la red móvil, esta app es capaz de posicionar tu vehículo en el último lugar en el que ha estado aparcado. Una de sus mayores ventajas es que localiza el punto exacto en el que se encuentra el vehículo y te guía de forma fácil y sencilla hasta él. La app ‘Encuentra el coche aparcado’ está disponible tanto para Android como para iOS.

Find My Car Parking

Esta app sirve para encontrar el coche al estacionar en un parking público, ya que es muy habitual no recordar la planta o la plaza exacta donde lo dejaste aparcado. Find My Car Parking permite marcar el lugar exacto en el que dejaste tu vehículo, realizar una fotografía de la ubicación, compartirla y guardar localizaciones de forma predefinida.

Encontrar Mi Coche

Esta aplicación realiza un registro de la posición exacta del coche a través de la tecnología GPS, y permite guardar la localización de manera automática, algo que resulta muy cómodo si vas con prisa. Cuando quieras volver al coche, tan sólo tendrás que abrir la app, que te guiará de nuevo hasta tu vehículo. Cabe destacar que la app ‘Encontrar Mi Coche’ únicamente está disponible para dispositivos Android.