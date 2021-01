BMW Motorrad presenta la espectacular R 18 Spirit of Passion de Kingston Custom

Marina Baranova » 21 de enero, 2021

Kingston Custom presenta la “Spirit of Passion”, una nueva preparación sobre la BMW R 18 con la firma inconfundible de Dirk Oehlerking que se incluye dentro de la serie SoulFuel, una colaboración entre BMW Motorrad y personalizadores reconocidos.

Las máquinas de Kingston Custom son siempre todo un espectáculo. No obstante, si esperas una reconstrucción completa de la R 18 puede que te lleves una sorpresa, porque aunque la moto se ha transformado en una inconfundible conversión Kingston Custom, se han respetado muchas partes de la moto original. “La BMW R 18 es tan perfecta que dejé la tecnología como está. El chasis es 100% original y tan sofisticado que no debería cambiarse nada”, afirma Oehlerking.

La nueva BMW R 18 Spirit of Passion de Kingston Custom | Foto: BMW Motorrad

El mayor atractivo de la “Spirit of Passion” es el carenado Kingston. La carrocería está terminada con un diseño único y artesanal de Kingston, del mismo modo que el manillar y el guardabarros. El escape de la BMW R 18 ha sido modificado al estilo Kingston Roadster, mientras que el sillín está sacado de la gama de accesorios universales. Por otro lado, los intermitentes han sido reemplazados por los indicadores Kellermann, que no superan el tamaño de un pulgar y encajan a la perfección con la línea de la moto, mientras que el faro delantero LED ahora está integrado profundamente en el carenado. En cuanto a la luz trasera clásica y redonda, se adapta a la extravagancia y constituye un cierre con estilo para la nueva “Spirit of Passion”. Por último, la suspensión de las ruedas y el depósito de combustible son originales, mientras que la pintura permanece fiel a la original: totalmente negra con una línea doble en color blanco.

BMW R 18 Spirit of Passion 1 de 25

Dirk Oehlerking

El piloto de motocicletas, diseñador y artesano Dirk Oehlerking demuestra gracias a su “Spirit of Passion” que no sólo entiende su oficio sino que lo ha adoptado en su trabajo desde hace más de 35 años. Para Oehlerking el proceso de diseño de una moto empieza mucho antes de que se hagan los primeros bocetos o se apliquen los primeros tornillos: “He pensado mucho de antemano. Mis motos siempre transmiten alma, encanto y carácter. Son ejemplares excepcionales, por lo que requieren mucho cuidado y atención. Tengo un flujo constante de imágenes que pasan por mi mente cuando se trata de decidir en qué estilo me quiero centrar. Una vez he tomado esa decisión, empiezo con un boceto a lápiz y Tipp-Ex. Luego sigo hasta que sé en el fondo de mi corazón: ¡es esto exactamente!”.

Dirk Oehlerking tiene una gran experiencia en la personalización de máquinas BMW, puesto que aproximadamente 17 creaciones de la marca son suyas, incluyendo la “Black Phantom” y su moto hermana, la “White Phantom”. No obstante, el rediseño de la BMW R 18 fue todo un reto para el diseñador: “Este proyecto es probablemente el más impresionante de toda mi carrera. Significa mucho para mí, si no todo en este momento. La confianza que BMW Motorrad ha depositado en mí una vez más es enormemente importante para mí. Estoy muy agradecido por ello”.